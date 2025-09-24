Napoli convegno internazionale sul Mezzogiorno | si presenta il nuovo database sugli incentivi industriali

Convegno internazionale di economisti sul Sud e le politiche di sviluppo domani e dopodomani all’ Università Vanvitelli di Napoli. Partecipano tre studiosi internazionali: Deirdre McCloskey dell’Università di Chicago, Joan Rosés della London School, Barry Eichengreen dell’Università di Berkeley. Tra i relatori Claudio De Vincenti, Amedeo Lepore, Nicola Rossi, Roberto Torrini, Claudia Cantabene, Renato Ghezzi, Stefano Palermo, Adriano Giannola e Luca Bianchi. Nel corso dei lavori, inoltre, sarà presentato un nuovo database, dedicato alla ricostruzione organica e alla classificazione degli incentivi all’industria e degli investimenti produttivi realizzati nelle regioni meridionali negli ultimi ottant’anni, funzionale alla loro disaggregazione territoriale e settoriale e a una valutazione di efficacia e impatto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

