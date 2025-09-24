Napoli che tegola | Conte perde il suo pilastro per un mese
Lesione all’adduttore per Alessandro Buongiorno: salta Milan, Sporting e Genoa. In dubbio il rientro dopo la sosta contro il Torino. Brutte notizie per il Napoli e per Antonio Conte: Alessandro Buongiorno dovrà fermarsi ancora. Gli esami strumentali svolti al Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una lesione di basso grado dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Il club ha reso noto che il difensore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: napoli - tegola
Tegola Napoli, il nuovo acquisto va ko: salta l’inizio del campionato
Napoli, tegola per Conte: Lukaku si fa male nell'amichevole contro l'Olympiakos
Napoli, tegola Lukaku: lesione al retto femorale, quanto starà fermo l’attaccante
Pisa, tegola per Gilardino: infortunio per Stengs, salta il Napoli! - X Vai su X
Tegola Pisa, si fa male Stengs. Salterà Napoli, si teme lungo stop, la società emetterà comunicato. I ballottaggi di Gilardino L'olandese si è infortunato in allenamento. Rischia uno stop tra le due e le quattro settimane nella migliore delle ipotesi. La notizia lanci - facebook.com Vai su Facebook
Tegola Conte, altro infortunio per il Napoli: out nella sfida all'Inter; Napoli, un'altra tegola per Conte: per la gara con l'Inter perde anche Anguissa; Infortunio Lukaku, non arrivano buone notizie per il Napoli: l'esito degli esami.
Stop di un mese, il Napoli di Conte perde un protagonista: out contro il Milan - Grosso problema per Conte in vista del Milan e non solo: gli azzurri perdono un totale per un mese, infortunio serio ... milanlive.it scrive
Napoli: Conte perde un altro titolare, si è infortunato - Nuovi aggiornamenti riguardo lo stop del calciatore che è uscito accia ... Scrive calciomercato24.com