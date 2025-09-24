Napoli che tegola | Conte perde il suo pilastro per un mese

Lesione all’adduttore per Alessandro Buongiorno: salta Milan, Sporting e Genoa. In dubbio il rientro dopo la sosta contro il Torino. Brutte notizie per il Napoli e per Antonio Conte: Alessandro Buongiorno dovrà fermarsi ancora. Gli esami strumentali svolti al Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una lesione di basso grado dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Il club ha reso noto che il difensore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it