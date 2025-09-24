Napoli che tegola | comunicato e tempi di recupero per Buongiorno

Sportface.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non sono arrivate buone notizie per il Napoli: Antonio Conte dovrà fare a meno di Buongiorno, di seguito il comunicato ufficiale sull’infortunio. Il Napoli si sta preparando per il big match da disputare con il Milan di Massimiliano Allegri ma per Conte non arrivano buone notizie. Ecco cosa filtra sulle condizioni di Alessandro Buongiorno dopo l’infortunio rimediato contro il Napoli. Napoli, il comunicato ufficiale sulle condizioni di Buongiorno: ecco quando può rientrare. Come comunicato in via ufficiale dal Napoli: “Alessandro Buongiorno si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - tegola

Tegola Napoli, il nuovo acquisto va ko: salta l’inizio del campionato

Napoli, tegola per Conte: Lukaku si fa male nell'amichevole contro l'Olympiakos

Napoli, tegola Lukaku: lesione al retto femorale, quanto starà fermo l’attaccante

Tegola Buongiorno, cambiano i tempi di recupero: la data; Napoli, tegola per Conte: Rrahmani si fa male in Nazionale, i tempi di recupero; Napoli: tegola Neres, i veri tempi di recupero.

napoli tegola comunicato tempiInfortunio e tegola: salta Napoli-Pisa e non solo, i tempi di recupero - Pisa, ma rischiano di essere lunghi i tempi di recupero sul giocatore. Come scrive calciotoday.it

Napoli, tegola per Conte: Rrahmani si fa male in Nazionale, i tempi di recupero - Problemi per Antonio Conte: Amir Rrahmani, infatti, si è fatto male nel corso del match perso dal Kosovo contro la Svizzera ... Si legge su fcinter1908.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Tegola Comunicato Tempi