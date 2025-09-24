Napoli che tegola | comunicato e tempi di recupero per Buongiorno

Non sono arrivate buone notizie per il Napoli: Antonio Conte dovrà fare a meno di Buongiorno, di seguito il comunicato ufficiale sull’infortunio. Il Napoli si sta preparando per il big match da disputare con il Milan di Massimiliano Allegri ma per Conte non arrivano buone notizie. Ecco cosa filtra sulle condizioni di Alessandro Buongiorno dopo l’infortunio rimediato contro il Napoli. Napoli, il comunicato ufficiale sulle condizioni di Buongiorno: ecco quando può rientrare. Come comunicato in via ufficiale dal Napoli: “Alessandro Buongiorno si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. 🔗 Leggi su Sportface.it