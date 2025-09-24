Napoli Basket ufficiale l' ingaggio di Mirko Gloria | va a completare il reparto lunghi

Il Napoli Basket completa il suo reparto lunghi. Il club azzurro ha, infatti, ufficializzato l'ingaggio di Mirko Gloria. Il pivot siciliano di 203 cm, classe '95, ha sottoscritto un accordo annuale con il sodalizio partenopeo. Gloria nell'ultima stagione ha indossato la canotta della Virtus. 🔗 Leggi su Napolitoday.it