Napoli avvicendamento al Comando dei Carabinieri Ogaden | si insedia il generale Massimo Masciulli

Teleclubitalia.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, si è tenuta a Napoli la cerimonia di avvicendamento del Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”. Al Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, che aveva assunto il comando il 2 luglio 2024, subentra il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

