Napoli è molto più di una città italiana: è un crocevia di civiltà, un ponte tra passato e futuro, tra Sud e Nord, tra Oriente e Occidente. La sua identità, forgiata da millenni di contaminazioni, si riflette in ogni vicolo, in ogni palazzo, in ogni nota musicale che risuona tra i Quartieri Spagnoli. Il rapporto di Napoli con il mondo è profondo, viscerale e costante, figlio di una storia millenaria che la vede protagonista sin dall’epoca greca. Fondata dai coloni greci col nome di Neapolis, la città ha sempre avuto un respiro internazionale. Roma ne riconobbe la centralità culturale, i Normanni e gli Svevi la elessero a capitale di regni, mentre sotto gli Angioini e gli Aragonesi diventò uno dei più importanti centri del Rinascimento europeo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Napoli, anima del Mediterraneo: una città aperta al mondo tra storia, cultura e rinascita