Napoli a gennaio obiettivo rinforzare il centrocampo | un nome in cima alla lista di Manna

Kobbie Mainoo continua a far parlare di sé, ma non per i motivi sperati dal Manchester United. Il centrocampista inglese, infatti, sta trovando pochissimo spazio e rischia di vedere compromessa la sua crescita in un momento cruciale della carriera. Proprio per questo motivo, il mese di gennaio potrebbe diventare decisivo: il Napoli è pronto ad . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Ndoye, Napoli e Bologna lontanissimi: da gennaio a oggi il suo cartellino è quasi raddoppiato (Gazzetta)

Messi-Napoli, SI FA: principio d’accordo per gennaio 2026 | Ecco come lo ha convinto ADL

Napoli, a Dimaro 7 esclusioni eccellenti. Un calciatore comprato a gennaio può essere il jolly di Conte?

Calciomercato, il Napoli non molla Juanlu Sanchez: a gennaio nuovo tentativo; Napoli, obiettivo Adeyemi per l’attacco: pronta l’offerta al Dortmund; Il Napoli fa sul serio: Pellegrini primo obiettivo per il centrocampo.

Napoli, il primo obiettivo è rinforzare la difesa. Beukema, Gatti e Kiwior nel mirino - Conquistato e festeggiato a dovere il quarto Scudetto, in casa Napoli è tempo adesso di proiettarsi al futuro prossimo e, con l'estate in vista, questo non può che significare calciomercato. Da tuttomercatoweb.com

Napoli, assalto a Ndoye per rinforzare l’attacco: summit con il Bologna - In realtà Dan Ndoye non è mai sparito dai pensieri di mercato del Napoli. napoli.repubblica.it scrive