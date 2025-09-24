La stagione di atletica leggera si è ufficialmente conclusa con la disputata dei Mondiali a Tokyo, le soddisfazioni non sono mancate per l’Italia e gli azzurri si distinguono nel ranking internazionale stilato da World Athletics. Vengono considerati i punti acquisiti in cinque eventi (tenendo in conto piazzamento, prestazione tecnica, piazzamento in quella gara) e se ne fa una media. Soffermiamoci sulle italiane. Nadia Battocletti occupa la seconda piazza sui 10.000 metri e sui 5.000 metri dopo essere salita sul podio in entrambe le specialità ai Mondiali, l’azzurra è alle spalle della keniana Beatrice Chebet, che si è imposta in ambito iridata in tutte e due le specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nadia Battocletti spumeggiante nel ranking mondiale! Iapichino sul podio, la classifica delle italiane