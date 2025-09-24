Nadal lancia l’allarme | truffato dall’intelligenza artificiale Se vi arriva questo messaggio non lo aprite

Rafa Nadal vittima di una truffa digitale: l’appello del campione ai suoi fan. Ecco cosa è successo con l’intelligenza artificiale. Il celebre tennista spagnolo Rafa Nadal, vincitore di 22 titoli del Grande Slam e icona mondiale dello sport, ha recentemente lanciato un appello urgente attraverso i suoi canali social per mettere in guardia il pubblico da una grave truffa che lo coinvolge indirettamente. In un comunicato ufficiale, Nadal ha denunciato la circolazione di video falsi generati con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, in cui viene simulata la sua immagine e la sua voce. In questi contenuti, il tennista sembrerebbe promuovere consigli finanziari e proposte d’investimento, ma si tratta di pubblicità ingannevole. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Nadal lancia l’allarme: “truffato dall’intelligenza artificiale. Se vi arriva questo messaggio non lo aprite”

In questa notizia si parla di: nadal - lancia

Massimiliano Allegri lancia Nkunku: "Può partite titolare in Milan-Lecce" ? Il tecnico rossonero parla alla vigilia dei sedicesimi di Coppa Italia e annuncia l'assenza di Rafael Leao, "da valutare per il Napoli" - facebook.com Vai su Facebook

Nadal smaschera la truffa dei video pubblicitari: "Non sono io, qualcuno imita il mio aspetto e la mia voce" - Rafa Nadal mette in guardia i fan dai falsi video pubblicitari: Qualcuno imita il mio aspetto e la mia voce, in realtà non ho autorizzato proprio nulla. Si legge su sport.virgilio.it