Un’altra stella della Dance Dream spicca il volo, confermando il Centro studi danza e musical di Cesenatico ad alti livelli. Annaluna Batani, un talento puro dotato di una voce incantevole, dopo 8 anni di studio e crescita costante, è pronta a trasformare il suo sogno in realtà. La performer di Cesenatico, infatti, è stata ammessa al biennio accademico della MTA – Musical Times Academy di Firenze, tra le accademie italiane di musical più importanti e prestigiose. Come tante allieve, Annaluna è arrivata alla Dance Dream da bambina e, passo dopo passo, ha abbracciato ogni disciplina con passione: danza, canto, recitazione, musical, tip tap. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Musical, Annaluna Batani spicca il volo. Frequenterà la ‘Mta’ di Firenze