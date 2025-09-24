Musica libri e workshop | tutto pronto per la seconda edizione del Chimera Fest

Casertanews.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chimera Fest è un festival multiforme di linguaggi e saperi creativi, che propone un palinsesto con live performance, incontri, workshop, mostre e momenti per ritrovarsi tra artist? internazionali e realtà del territorio, come una chimera, “Mostro della mitologia greca, che i poeti dissero col. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: musica - libri

Teatro, musica e libri. Fine settimana denso di appuntamenti

Libri?a?corte ad Atessa: cinque serate di incontri, musica e letteratura

'Comacchio Summer Experience' entra nel vivo con presentazioni di libri, musica d'autore e operetta

Musica, libri e workshop: tutto pronto per la seconda edizione del Chimera Fest; Catania, al via la settima edizione di Etnabook: tra gli ospiti Cecchi Paone; TORNA CREATIVAFRICA TRA MUSICA, LIBRI, WORKSHOP E CUCINA AFRICANA. A TORINO, DAL 5 AL 19 GIUGNO.

Libri, musica e trekking in programma per l''Autunno ripolese' - Musica, teatro, trekking urbano, libri, incontri con gli artisti e persino una lezione di anime con protagonista Sailor Moon. Riporta gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Musica Libri Workshop Tutto