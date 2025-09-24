Musica libri e workshop | tutto pronto per la seconda edizione del Chimera Fest

Chimera Fest è un festival multiforme di linguaggi e saperi creativi, che propone un palinsesto con live performance, incontri, workshop, mostre e momenti per ritrovarsi tra artist? internazionali e realtà del territorio, come una chimera, “Mostro della mitologia greca, che i poeti dissero col. 🔗 Leggi su Casertanews.it