Musica fumetti gaming | quattro laboratori di creatività urban per i giovani

Creare e realizzare videogame originali, scoprire le tecniche grafiche per rendere unico un Manga o un fumetto, scoprire le basi e segreti della musica Rap e Trap più streammati oppure i segreti dei giochi di ruolo più coinvolgenti è possibile grazie a quattro laboratori unici e coinvolgenti, con cui i ragazzi dai 13 ai 25 anni potranno scoprire le tecniche alla base del processo artistico e creativo di alcune delle espressioni più popolari della Urban & Geek Culture. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Milan Games Week & Cartoomics, appuntamento annuale organizzato da Fiera Milano con Fandango Club Creators, che celebra la cultura pop in tutte le sue forme e sfaccettature, e il Comune di Milano – Assessorato allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili e Laboratori, si svolgerà dal 26 settembre al 7 novembre in quattro quartieri di Milano con i giovani che potranno mettersi in gioco a credere nella propria creatività e e voglia di esprimersi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

