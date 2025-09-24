Musica cabaret e food | torna Castel’in Fest 2025

Salernotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 26 al 28 settembre Castel San Giorgio ospiterà Castel’in Fest 2025, la rassegna che unisce musica, cabaret, food e intrattenimento nel cuore di Piazza Caduti di Nassiriya. L’evento, patrocinato dal Comune, prenderà il via ogni sera alle 20 con ingresso libero e area luna park per i più. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: musica - cabaret

“Un cabaret di solidarietà”: al teatro della Panoramica comicità e musica

Opera Seme celebra Puccini tra parole e musica: arriva “Puccini Cabaret”

Al via il festival “Ridere” con sei spettacoli gratuiti tra comicità, musica e cabaret

Musica, cabaret e food: torna Castel’in Fest 2025; Torna Sciara Street Food Fest: enogastronomia, cultura e musica in piazza con i Gemelli Diversi; Musica, cabaret, ballo liscio e piatti tipici: a Rescalda torna la Festa dell’Uva.

Orietta Berti torna con Cabaret feat. Rovazzi e Fuckyourclique - Dopo il successo di Discoteca Italiana nel 2023, la cantante icona della musica italiana torna sulle scene con Cabaret, il nuovo singolo targato ... Segnala ansa.it

Vino, street food e musica. Torna ’Calici d’argento’: "Due giorni in centro storico" - L’assessore Orsini: "E’ più di una rassegna enologica, è un evento per animare il borgo". Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Musica Cabaret Food Torna