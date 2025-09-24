Musetti niente coppa ma cresce

Il n.2 azzurro perde la quinta finale consecutiva nonostante 2 match point a favore. Dopo i quarti di finale agli US Open, arrivano comunque conferme sui progressi sul cemento. Le ragazze di Tathiana Garbin replicano il successo nella BJK Cup, guidate da una Paolini in grandissima forma. E oggi torna a sorridere anche Matteo Berrettini. Spazio anche alla Laver Cup e ai sorteggi di Tokyo e Pechino, dove torna Sinner Oggi alle 11:30 torna TennisMania LIVE su YouTube: commenti, analisi e le vostre domande in diretta! Scrivici in chat e partecipa alla discussione! #Tennis #Musetti #Berrettini #Sinner #Paolini #BJKCup #LaverCup #TennisMania #OASport. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Musetti niente coppa ma cresce

Musetti/Sonego, funziona la prova generale verso la Coppa Davis: opzione in più per Volandri e prossimi avversari di livello

Musetti ha perso tutte le ultime cinque finali disputate. L'ultimo titolo risale al 2022, l'ATP 250 di Napoli. Nel mentre, in realtà, ha vinto due volte la Coppa Davis con l'Italia e un bronzo olimpico di grande valore. Questa maledizione si spezzerà presto, ne siamo - X Vai su X

Un rapporto complicato per Lorenzo Musetti con la Coppa Davis: bilancio vittorie/sconfitte in negativo, al contrario di Matteo Berrettini. Cambieranno le cose in vista della semifinale contro l'Australia? - facebook.com Vai su Facebook

Musetti e quel digiuno di tre anni: “La vittoria è solo questione di tempo”. Eppure i risultati - Personaggi | Lorenzo Musetti non vince un titolo da Napoli 2022 ma da diversi mesi a questa parte è entrato in un'altra dimensione ... Scrive ubitennis.com

La maledizione di Musetti, tre anni senza conquistare un torneo: “Ma tornerò a vincere” - A Chengdu, in Cina, l’azzurro si è arreso in finale al cileno Tabilo, n. Lo riporta repubblica.it