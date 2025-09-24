Musetti ha perso un'altra finale ma nella Race è numero 7 | le critiche sono tremendamente eccessive

Lorenzo Musetti è stato sconfitto nella finale del torneo di Chengdu. Era favorito ed ha mancato due matchpoint. Una pioggia di critiche lo hanno travolto, critiche esagerate per un tennista che sta disputando una stagione fantastica che potrebbe chiudersi con le ATP Finals a Torino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

