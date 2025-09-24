Museo Nazionale del Cinema | Baratti & Milano & Friends – Le stelle piemontesi del gusto
Baratti & Milano chiude l'anno dei festeggiamenti per i 150 anni del Caffè Storico con un nuovo progetto insieme al Museo Nazionale del Cinema: "Baratti & Milano & Friends – Le stelle piemontesi del gusto", una bottega che raccoglie eccellenze gastronomiche piemontesi in formato souvenir. Nel Bookshop del Museo nasce infatti un corner Baratti & Milano con prodotti selezionati, presentati.
L'Orto Botanico e il Museo della Natura e dell'Uomo entrano nel sistema museale nazionale
“RITRATTI. Collezione Florence e Damien Bachelot” in mostra al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano
Il Museo e Orto Botanico di Unipi è ora parte del Sistema museale nazionale
#NEWS #GEP2025 Sabato 27 e Domenica 28 Settembre il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio 2025 (GEP), con un ricco programma di visite guidate, laboratori didattici ed eventi pensati per tutt
Il Museo Nazionale del Cinema di Torino ospita la mostra Pazza idea. Oltre il '68: icone pop nelle fotografie di Angelo Frontoni.
Al Museo Nazionale si celebrano i 160 anni dell’istituzione del Corpo delle Capitanerie di Porto; Visioni dal Mondo: i vincitori dell’11° Festival Internazionale del Documentario; Musei aperti a Torino a Pasqua, Pasquetta e nei ponti primaverili: gli orari, le visite guidate e le mostre.
Claudia Cardinale, il Museo Nazionale del Cinema: «Presenza discreta ma imprescindibile di un'arte senza tempo» - «Salutiamo Claudia Cardinale, presenza discreta ma imprescindibile di un'arte senza tempo, celebrata da Angelo Frontoni nelle foto sul set de "Il Gattopardo"
Museo Nazionale del Cinema, nasce InTO Cinema - Il Museo Nazionale del Cinema di Torino lancia il progetto InTO Cinema, una nuova piattaforma sviluppata per ampliare la fruizione a distanza dell'offerta culturale e cinematografica del museo