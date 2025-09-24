Tempo di lettura: < 1 minuto “ Ancora una volta – denuncia la consigliera indipendente della Regione Campania Marì Muscarà – i cittadini pagano sulla propria pelle l’incapacità organizzativa delle istituzioni. A soli quattro giorni dall’inizio, è stato rinviato a data da destinarsi il concorso unico regionale per l’assunzione di 1.274 Operatori Socio-Sanitari previsto dal 22 settembre presso il Palapartenope e il Palavesuvio. Un colpo durissimo per oltre 25mila candidati che, dopo mesi di preparazione, hanno appreso all’ultimo momento la sospensione delle prove”. Muscarà sottolinea come “il danno non sia soltanto psicologico: migliaia di persone, provenienti da tutta la Campania e anche da fuori regione, avevano già acquistato biglietti per treni, pullman e altri mezzi di trasporto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Muscarà: "Rimborso immediato per i candidati al concorso OSS beffati da una gestione disastrosa"