Mura nuovi pannelli informativi Finalmente i cartelli sui baluardi per raccontare la storia della città

Riqualificazione delle Mura: finalmente rinnovati e aggiornati i cartelli informativi sui baluardi. Sono stati posizionati e rinnovati i cartelli informativi dei baluardi di Santa Croce, San Donato, San Paolino, Santa Maria, San Colombano e San Regolo, sulle Mura urbane, dopo anni e anni di incuria in cui erano diventati illeggibili e consunti. Davvero un pessimo spettacolo, prima di tutto per i tanti lucchesi che quotidianamente affollano le cortine e i baluardi di quello che è il vero parco cittadino. I nuovi supporti, frutto dell’attività di riqualificazione complessiva messa in atto dall’amministrazione comunale insieme al comitato scientifico per la tutela del monumento simbolo, offrono ai visitatori un apparato chiaro e leggibile che unisce nozioni storiche, curiosità e informazioni utili. 🔗 Leggi su Lanazione.it
