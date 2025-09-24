Mura il primo festival di Street Art di Bergamo che costruisce comunità

M.UR.A. è il nuovo progetto culturale dedicato all’arte urbana a Bergamo, promosso dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura con l’obiettivo di valorizzare la creatività contemporanea e rafforzare il legame tra cultura, territorio e cittadinanza, con particolare riferimento al target giovanile. L’acronimo M.UR.A. significa Museum of URban Arts: un progetto che concepisce lo spazio pubblico come luogo di espressione creativa, dove i muri diventano tele e gli abitanti protagonisti, nato per promuovere la cultura urbana come bene collettivo e partecipato, capace di attivare comunità e rafforzare il legame tra spazio pubblico e cittadinanza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

