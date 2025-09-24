Muore l' ex sindaco Italo Cianfrocca

24 set 2025

Una notizia che scuote la comunità locale: è venuto a mancare all'età di 75 anni Italo Cianfrocca, ex sindaco di Alatri, protagonista per decenni della scena politica territoriale. Il decesso, avvenuto oggi, ha lasciato un vuoto profondo tra cittadini, colleghi e avversari politici.I funerali. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

