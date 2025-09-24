Muore l' ex sindaco Italo Cianfrocca
Una notizia che scuote la comunità locale: è venuto a mancare all'età di 75 anni Italo Cianfrocca, ex sindaco di Alatri, protagonista per decenni della scena politica territoriale. Il decesso, avvenuto oggi, ha lasciato un vuoto profondo tra cittadini, colleghi e avversari politici.I funerali. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: muore - sindaco
Perde il controllo dello scooter e finisce in un fosso: muore il sindaco di Mortara Ettore Gerosa
Con lo scooter nel canale. Muore il sindaco di Mortara
Tragedia a Mortara: muore in un incidente il sindaco Ettore Gerosa
Carabiniere in servizio muore durante la Festa, il punto del sindaco di Cerreto d'Esi - facebook.com Vai su Facebook
Muore ex sindaco: il cordoglio dell'amministrazione comunale - - X Vai su X
Muore l'ex sindaco Italo Cianfrocca; Lutto nel mondo della politica: addio all'ex sindaco Italo Cianfrocca; Morto l’ex sindaco di Milano Paolo Pillitteri.
Lutto nel mondo della politica: addio all'ex sindaco Italo Cianfrocca - Scomparso all'età di 75 anni, è stato protagonista della scena politica cittadina negli anni Ottanta. ciociariaoggi.it scrive