Municipio I prosegue la battaglia alle pedane abusive | già effettuate 300 rimozioni

Romatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La battaglia per garantire maggiore decoro nelle strade del municipio I passa anche per la rimozione di dehor e pedane abusive.Centinaia di pedane rimosseDall’inizio del mandato, nel territorio amministrato da Lorenza Bonaccorsi, sono già state autorizzate e portate a termine  300 rimozioni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Municipio I, prosegue la battaglia alle pedane abusive: già effettuate 300 rimozioni; Dehors abusivi, prosegue la battaglia del municipio: via la pedana, tornano i parcheggi; Via altre pedane dal centro. Prosegue la battaglia contro dehors e tavolini abusivi.

