Mugello narcotraffico internazionale | tre bande gestivano i traffici
Nella mattinata odierna, nella provincia di Firenze e in altre nove province italiane, i carabinieri di Borgo San Lorenzo, con il supporto dei reparti territoriali, hanno dato esecuzione a 10 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del Tribunale di Firenze, su richiesta della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Traffico internazionale di droga, tre latitanti arrestati a Ibiza - Mandato d'arresto europeo per tre latitanti italiani, è il risultato di un'operazione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma e dei Carabinieri del ROS con la ... Lo riporta rainews.it
Narcotraffico, catturati ad Ibiza tre latitanti italiani - Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma il 15 agosto scorso i Carabinieri del ROS insieme al personale della Comisarìa General de Informacion ... Riporta notizie.tiscali.it