Mugello narcotraffico internazionale gestito da bande di albanesi

Imolaoggi.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In provincia di Firenze e in altre nove province italiane, i carabinieri di Borgo San Lorenzo, con il supporto dei reparti territoriali, hanno dato esecuzione a 10 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del Tribunale di Firenze, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, nei confronti di persone gravemente indiziate dei. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

mugello narcotraffico internazionale gestito da bande di albanesi

© Imolaoggi.it - Mugello, narcotraffico internazionale gestito da bande di albanesi

In questa notizia si parla di: mugello - narcotraffico

Mugello, narcotraffico internazionale: tre bande gestivano i traffici

Mugello, narcotraffico internazionale gestito da bande di albanesi.

Cerca Video su questo argomento: Mugello Narcotraffico Internazionale Gestito