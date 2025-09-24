Mugello Comics 2025

Gli appassionati di fumetti, giochi e cosplay hanno un appuntamento da non perdere. A Barberino di Mugello, il 27 e 28 settembre, si svolgerà il Mugello Comics, un evento che ogni anno attira visitatori da tutta la Toscana e oltre, consolidandosi come uno dei festival di riferimento per la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: mugello - comics

Ultimo giorno per preordinare la copia dell'ArtBook per il Mugello Comics, dopo stasera chiudero' i Pre Ordini! Rimane la possibilita' d acquistarlo sullo shop naturalmente ;) https://www.marcoturiniart.com/shop - facebook.com Vai su Facebook

Mugello Comics 2025; Mugello Comics 2025: il 27 e 28 settembre a Barberino di Mugello esplode la festa del cosplay, fumetti e giochi; Mugello Comics, la capitale del fumetto è qui.

Mugello Comics, la capitale del fumetto è qui - Nel prossimo fine settimana Barberino di Mugello torna a essere la capitale del fumetto. Come scrive msn.com

Mugello Comics: torna la fiera del fumetto e del gioco a Barberino di Mugello - Fumetti e fumettisti, illustrazioni e illustratori, animazione e cosplayer: questo e molto altro ancora nel fine settimana del Mugello Comics. lanazione.it scrive