Mugello Comics 2025

Firenzetoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli appassionati di fumetti, giochi e cosplay hanno un appuntamento da non perdere. A Barberino di Mugello, il 27 e 28 settembre, si svolgerà il Mugello Comics, un evento che ogni anno attira visitatori da tutta la Toscana e oltre, consolidandosi come uno dei festival di riferimento per la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

