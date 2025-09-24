Il cinema d’azione continua a evolversi con produzioni che uniscono adrenalina, ironia e trame coinvolgenti. Tra le novità più attese del 2025 si distingue Mr Morfina, un film che promette di catturare l’attenzione degli appassionati grazie alla sua narrazione avvincente e al cast di rilievo. Di seguito, vengono approfonditi i dettagli principali riguardanti regia, produzione, ambientazioni, trama e interpreti di questa pellicola. regia, produzione e protagonisti di Mr Morfina. chi ha diretto e prodotto il film. Dan Berk firma la regia di Mr Morfina, portando sul grande schermo una storia intensa e ricca di azione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Mr morfina: trama, cast e luoghi del film su sky cinema uno