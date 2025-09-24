Mps accelera sul nuovo ad che guiderà Mediobanca
Il comitato nomine di Mps si è riunito ieri sulla lista del nuovo cda di Mediobanca che deve essere presentata entro il 3 ottobre, in tempo per l'assemblea del 28. Per il ruolo di traghettatore interno è tramontato il nome del direttore generale Francesco Saverio Vinci mentre sarebbe in pole position il tecnico Gian Luca Sichel, oggi al timone sia di Compass sia di Mediobanca Premier e assai stimato dentro e fuori la banca. Il vero ceo arriverà però tra uno o due mesi dall'esterno: non dovrà essere una sorta di Nagel due, ma un profilo che abbia competenza e conosca bene i servizi senza essere necessariamente stranoto nell'ambiente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
