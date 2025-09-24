Mozione di Cesena Siamo Noi | Rendere la Rocca accessibile e restituirle il ruolo che merita

Durante il prossimo consiglio comunale il gruppo Cesena Siamo Noi presenterà una mozione che affronta un tema tornato più volte al centro del dibattito cittadino: l’accessibilità della Rocca Malatestiana e del Parco della Rimembranza."La Rocca non è un edificio qualunque - spiegano da Cesena. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it