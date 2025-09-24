MotorPlay 2025 | un weekend a tutto gas

Nuovo fine settimana dedicato ai motori a Faenza. Da venerdì 26 torna il MotorPlay, l’appuntamento dedicato al motorsport che si terrà in diverse location della città, dal circuito del Monte Coralli a piazza del Popolo e della Libertà, fino a Villa Rotonda per dare la possibilità ad appassionati e semplici curiosi di vivere una tre giorni a tutto gas. L’evento principale si svolgerà allo 04 Park, l’impianto del Monte Coralli gestito da Andrea Dovizioso, dove ha anche sede il Centro della FMI. Qui ci si potrà mettere alla prova con le discipline dell’ enduro aperte a tutti, trial e navigazione con RoadBook, oltre a un corso di introduzione all’off-road per bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - MotorPlay 2025: un weekend a tutto gas

Saremo presenti anche noi al MotorPlay 26-28 settembre per divertirci insieme a tutti gli appassionati del mondo delle due ruote! Vi aspettiamo! - facebook.com Vai su Facebook

