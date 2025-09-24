MotoGP statistiche GP Giappone 2025 A Motegi tris per tanti ma poker ancora per nessuno!

Per la MotoGP comincia la “Tetralogia ai confini del Mondo”, almeno se la si guarda dal punto vista europeo. Il primo dei quattro appuntamenti programmati in Estremo Oriente sarà il Gran Premio del Giappone, che come d’abitudine andrà in scena nell’autodromo di Motegi. L’impianto edificato nel cuore dell’Honshu (l’isola più grande dell’arcipelago nipponico) è entrato in calendario negli anni ’90, affiancandosi a Suzuka, palcoscenico del GP del Sol Levante. Tuttavia, l’agghiacciante incidente mortale di Daijiro Kato (2003), ha sancito l’uscita di scena dell’autodromo giapponese di riferimento, considerato troppo pericoloso per il Motomondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, statistiche GP Giappone 2025. A Motegi tris per tanti, ma poker (ancora) per nessuno!

In questa notizia si parla di: motogp - statistiche

MotoGP, statistiche GP Germania. Si scrive Sachsenring, si legge ‘Casa Marquez’

MotoGP, statistiche GP Cechia 2025. Marquez e Binder gli unici in griglia ad aver già vinto a Brno

MotoGP, statistiche GP Catalogna 2025. Serial winner? No grazie! Dopo Valentino Rossi niente successi in serie!

Statistiche | #MotoGP Mai nessun Pilota, nella storia del Motomondiale, è andato in tripla cifra nelle tre grandi statistiche. #ComebackLoading - X Vai su X

Se Marc Marquez dovesse vincere il titolo in Giappone, non sarebbe un nove volte campione del mondo Ma perché? Ora ve lo spiego #motogp #motorsport #marc #marquez #marcmarquez #japan #motegi #pecco #bagnaia #peccobagnaia #ducati #spain - facebook.com Vai su Facebook

MotoGP™ Piloti | Profili | Statistiche e risultati; La MotoGP è in Gappone, la volata finale e quanto contano le Sprint; LIVE MotoGP, GP San Marino 2025 in DIRETTA: Marc Marquez domina le pre-qualifiche davanti a Bezzecchi, Morbidelli e un ritrovato Bagnaia.

MotoGP 2025. GP del Giappone. Marc Marquez campione in Giappone se... tutte le combinazioni - Cosa deve succedere per vedere il 93 di nuovo iridato: non può vincere al sabato, ma se fa doppietta è tutto suo matematicamente ... Come scrive moto.it

MotoGP, Marco Bezzecchi verso Motegi: “Contento di andare in Giappone, la pista mi piace” - Marco Bezzecchi, al primo anno in Aprilia, sta effettuando un percorso di crescita davvero notevole e sembra aver trovato ormai una costanza di rendimento ... Segnala oasport.it