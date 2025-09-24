Bologna, 24 settembre 2025 – Il titolo 2025 non è mai stato in discussione. Fin dall’inizio Marc Marquez lo ha incanalato verso la sua bacheca, con prestazioni, vittorie, feeling con la Ducati, ritmo più costante e veloce degli altri. Pronti via, cinque successi nelle prime sei gare, Sprint Race comprese, e l’unica porta aperta lasciata ad Austin con una caduta quando era comodamente in testa (vinse Pecco Bagnaia ). Nulla di sconvolgente, perché dal Qatar in avanti è stato un dominio incontrastato, soprattutto nella fase centrale di campionato con sette weekend dominati tra Aragon e Ungheria grazie a 14 vittorie consecutive tra sabato e domenica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Motogp, Marquez campione a Motegi se...