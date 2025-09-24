Motogp Marquez campione a Motegi se
Bologna, 24 settembre 2025 – Il titolo 2025 non è mai stato in discussione. Fin dall’inizio Marc Marquez lo ha incanalato verso la sua bacheca, con prestazioni, vittorie, feeling con la Ducati, ritmo più costante e veloce degli altri. Pronti via, cinque successi nelle prime sei gare, Sprint Race comprese, e l’unica porta aperta lasciata ad Austin con una caduta quando era comodamente in testa (vinse Pecco Bagnaia ). Nulla di sconvolgente, perché dal Qatar in avanti è stato un dominio incontrastato, soprattutto nella fase centrale di campionato con sette weekend dominati tra Aragon e Ungheria grazie a 14 vittorie consecutive tra sabato e domenica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: motogp - marquez
Gp di Repubblica Ceca di MotoGp, Bagnaia parte in pole position. Marquez si prende la Sprint
Motogp, Dall’Igna loda Marquez: “Eguaglia Agostini, sta scrivendo la storia”
MotoGP, Marc Marquez e “Il Sorpasso” ai danni di Valentino Rossi. Può vincere più del Dottore?
Marc Marquez: "In passato ho pensato al ritiro" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #MarcMarquez - X Vai su X
Non cambia la storia in MotoGP, Marc Marquez vince anche il GP di Misano, il suo primo passo falso nella Sprint regala la vittoria a un Marco Bezzecchi commovente e unico a resistere al ritmo dell'ufficiale Ducati. La crisi di Bagnaia prosegue ma dai test tra - facebook.com Vai su Facebook
Orari TV GP Giappone 2025: diretta su Sky, differita su TV8, match point per Marquez - Orari - MotoGP; MotoGP, Marc Marquez: le opzioni per diventare campione a Motegi; MotoGP in Giappone nel weekend: Sprint alle 8, gara alle 7.
Motogp, Marquez campione a Motegi se... - Sono 182 punti di vantaggio sul fratello a sei weekend dal termine e mancano pochi punti per la festa ... Secondo sport.quotidiano.net
MotoGP, Marquez campione del mondo a Motegi: quanti punti servono a Marc. Intanto Bagnaia balla col kimono - Marc Marquez può conquistare a Motegi il suo settimo Mondiale MotoGP: ecco quando e quanti punti servono allo spagnolo. Da sport.virgilio.it