MotoGP Marco Bezzecchi verso Motegi | Contento di andare in Giappone la pista mi piace
Marco Bezzecchi, al primo anno in Aprilia, sta effettuando un percorso di crescita davvero notevole e sembra aver trovato ormai una costanza di rendimento ad alto livello che gli ha consentito di collezionare quattro podi negli ultimi cinque GP. A Misano il romagnolo si è tolto inoltre la soddisfazione di vincere la Sprint, usufruendo della caduta di Marc Marquez e dovendosi accontentare poi del secondo posto in gara proprio alle spalle del leader iridato. Il “Bez”, grazie agli ottimi risultati raccolti da Silverstone (pista che gli ha regalato l’unico successo della stagione sin qui) in poi, si è reso protagonista di una rimonta pazzesca nella classifica generale del campionato risalendo fino al quarto posto assoluto con un distacco di soli 8 punti dalla terza piazza di un Francesco Bagnaia in crisi nera. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motogp - marco
MotoGP, Marco Bezzecchi: “Sachsenring è una pista particolare, ma mi è sempre piaciuta”
MotoGP, Marco Bezzecchi: “Un’altra pista rispetto alla FP2, la Sprint sarà difficile”
MotoGP, Marco Bezzecchi: “Mi sarei divertito di più con un giro in meno, Marquez è stato bravo”
MotoGP 2025: la riscossa di Marco Bezzecchi https://f1andco.com/motogp-2025-la-riscossa-di-marco-bezzecchi/… Scritto da @MattiaCacciagr1 #MotoGP #Bezzecchi - X Vai su X
MotoGP Misano World Circuit Marco Simoncelli #motogp #misanoworldcircuit #moto - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP, Marco Bezzecchi verso Motegi: “Contento di andare in Giappone, la pista mi piace”; MotoGp: Marco Bezzecchi re della Sprint romagnola; MotoGP: Marco Bezzecchi e Aprilia RS-GP25 sul podio.
MotoGP, Marco Bezzecchi verso Motegi: “Contento di andare in Giappone, la pista mi piace” - Marco Bezzecchi, al primo anno in Aprilia, sta effettuando un percorso di crescita davvero notevole e sembra aver trovato ormai una costanza di rendimento ... oasport.it scrive
Classifica MotoGp 2025/ Mondiale Piloti GP San Marino Misano: riscatto Marc Marquez, +182! (14 settembre) - Classifica MotoGp 2025: il Mondiale Piloti dopo il GP San Marino a Misano, Marc Marquez si riscatta e adesso ha 182 punti su Alex Marquez. Secondo ilsussidiario.net