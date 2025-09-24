MotoGP Marco Bezzecchi verso Motegi | Contento di andare in Giappone la pista mi piace

Marco Bezzecchi, al primo anno in Aprilia, sta effettuando un percorso di crescita davvero notevole e sembra aver trovato ormai una costanza di rendimento ad alto livello che gli ha consentito di collezionare quattro podi negli ultimi cinque GP. A Misano il romagnolo si è tolto inoltre la soddisfazione di vincere la Sprint, usufruendo della caduta di Marc Marquez e dovendosi accontentare poi del secondo posto in gara proprio alle spalle del leader iridato. Il “Bez”, grazie agli ottimi risultati raccolti da Silverstone (pista che gli ha regalato l’unico successo della stagione sin qui) in poi, si è reso protagonista di una rimonta pazzesca nella classifica generale del campionato risalendo fino al quarto posto assoluto con un distacco di soli 8 punti dalla terza piazza di un Francesco Bagnaia in crisi nera. 🔗 Leggi su Oasport.it

