MotoGP Bezzecchi prepara il sorpasso a Bagnaia e può portare ad Aprilia un risultato storico
Marco Bezzecchi occupa attualmente la quarta posizione nella classifica generale del Mondiale MotoGP, ma è in grande rimonta su Francesco Bagnaia, correntemente terzo. Dopo la pausa estiva, il parziale è eloquente. Da metà agosto in poi, il ventiseienne romagnolo ha marcato 73 punti contro i 24 del ventottenne piemontese. Anche il GP di Cechia, l’ultimo prima delle ferie, è stato favorevole al più giovane dei due. Pertanto, nelle ultime cinque gare, il centauro di Aprilia ha recuperato 59 lunghezze a quello di Ducati, passando dal -67 successivo al Sachsenring al presente -8. Il sorpasso potrebbe concretizzarsi a Motegi e presupporrebbe un ambizioso obiettivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
