L’intramontabile Manlio Giachè firma un’altra delle sue imprese laureandosi campione italiano di motocross d’epoca. È il secondo titolo tricolore in questa specialità riservata ai veicoli d’annata (categoria D1 costruite dal 1980 al 1982) che il pilota di San Severino – classe 1960 – mette in bacheca, sesto alloro in carriera. "Sono molto contento per aver avuto una moto all’altezza del campionato (un Maico 490 cc; ndr) e per questo ringrazio Montalbini Motor che mi ha fornito un mezzo ottimo. Ringrazio anche il Moto Club Sorci Verdi che mi ha accolto dandomi la possibilità di correre. Mi piace ricordare tutti i successi di manche, ma in particolare resto affezionato all’ultimo, quello di Cremona, dove non nascondo che avevo un po’ di tensione per la posta in palio: non potevo sbagliare nulla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Motocross d’epoca,. Manlio Giachè campione italiano