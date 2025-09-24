motociclismo matilde contri pronta a blindare il secondo posto nel civ

Prato, 24 settembre 2025 - “Si avvicina l'ultima race reek dell’anno ed è la prima volta in cui, a questo punto della stagione, competiamo per le prime posizioni”. Matilde Contri ha così presentato l'ultimo appuntamento del Campionato Italiano Velocità femminile 2025, che si terrà il prossimo fine settimana sul circuito di Varano de' Melegari (in provincia di Parma). La pilota di Prato è reduce dalla sua miglior stagione di sempre, considerando che nelle precedenti sfide è salita più volte sul podio. Ed occupa adesso la seconda posizione della classifica generale piloti con 115 punti. Praticamente impossibile riprendere la leader della graduatoria Michela Guarino (prima a 163) ma considerando che lo scorso anno si era piazzata sesta, è evidente già da adesso il passo avanti compiuto dalla ventiseienne motociclista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

