motivi terapeutici a rischio la sicurezza bufera sui preservativi ai detenuti

Il carcere di Pavia finisce al centro delle polemiche a seguito di un provvedimento (inedito nella storia) firmato dalla direttrice Stefania Musso: la distribuzione di 720 preservativi ai detenuti come misura a carattere "terapeutico". Il Dap ha infatti deciso di bocciare questa scelta in quanto " risulterebbe essere stata adottata senza alcuna preventiva interlocuzione con gli uffici ", spiega il Dipartimento amministrazione penitenziaria sottolineando i rischi " che attengono direttamente all'ordine e alla sicurezza delle carceri ". Il provvedimento, per come formulato, non appare " idoneo a strutturare in modo adeguato la gestione complessiva dell'iniziativa sotto il versante sanitario, della prevenzione e della sicurezza ", aggiunge il Dap. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

