Mostre Pizzi Atelier Mitoraj | Sopralluoghi in Sicilia per ospitare opere scultore

Palermo, 24 set. (Adnkronos) - Per Igor Mitoraj la Sicilia era un 'luogo del cuore', capace di dare alle sue opere un significato più profondo e armonioso. Il dialogo silenzioso con l'Isola, i suoi miti e la Magna Grecia, iniziato dallo scultore polacco nel 2007 con la collocazione della scultura 'Eroe Elimo' a Palermo e proseguito nel 2011 nella valle dei Templi di Agrigento, dove ai piedi del Tempio della Concordia continua a mostrarsi 'Icaro caduto', non si è fermato neppure dopo la sua prematura scomparsa, nel 2014. Mitoraj amava la Sicilia, di un amore totalmente ricambiato: nel 2021 l'Atelier Mitoraj ha organizzato 'L'abbraccio', rilanciando, a Noto e Piazza Armerina, la mostra 15 capolavori dell'artista. 🔗 Leggi su Iltempo.it

