Mostre Pizzi Atelier Mitoraj | Sopralluoghi in Sicilia per ospitare opere scultore
Palermo, 24 set. (Adnkronos) - Per Igor Mitoraj la Sicilia era un 'luogo del cuore', capace di dare alle sue opere un significato più profondo e armonioso. Il dialogo silenzioso con l'Isola, i suoi miti e la Magna Grecia, iniziato dallo scultore polacco nel 2007 con la collocazione della scultura 'Eroe Elimo' a Palermo e proseguito nel 2011 nella valle dei Templi di Agrigento, dove ai piedi del Tempio della Concordia continua a mostrarsi 'Icaro caduto', non si è fermato neppure dopo la sua prematura scomparsa, nel 2014. Mitoraj amava la Sicilia, di un amore totalmente ricambiato: nel 2021 l'Atelier Mitoraj ha organizzato 'L'abbraccio', rilanciando, a Noto e Piazza Armerina, la mostra 15 capolavori dell'artista. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: mostre - pizzi
Mostre, Pizzi (direttore Atelier Mitoraj): “La differenza l’hanno fatta i luoghi”
Mostre, Pizzi (direttore Atelier Mitoraj): “La differenza l’hanno fatta i luoghi” - X Vai su X
Il Pizzo in festa 19-20 settembre | Via Pizzo, Modica Alta Via Pizzo diventa una galleria d’arte a cielo aperto! Laboratori creativi, mostre, installazioni, musica e colori animeranno il cuore di Modica Alta per due giorni di pura magia. Laboratori creativi per bam - facebook.com Vai su Facebook
Mostre, Pizzi (Atelier Mitoraj): Sopralluoghi in Sicilia per ospitare opere scultore; Mostre, Pizzi (direttore Atelier Mitoraj): “La differenza l’hanno fatta i luoghi”; Mostre, Pizzi (direttore Atelier Mitoraj): 'La differenza l'hanno fatta i luoghi'.
Mostre, Pizzi (Atelier Mitoraj): "Sopralluoghi in Sicilia per ospitare opere scultore" - Per Igor Mitoraj la Sicilia era un 'luogo del cuore', capace di dare alle sue opere un significato più profondo e armonioso. Si legge su adnkronos.com
Mostre, Pizzi (direttore Atelier Mitoraj): "La differenza l'hanno fatta i luoghi" - Lo scultore polacco Igor Mitoraj, protagonista con le sue sculture di una mostra straordinaria allestita a Siracusa t ... Secondo msn.com