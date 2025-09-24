Mosca | isteria dire spazio aereo violato

21.50 Il Cremlino respinge le recenti accuse di violazione degli spazi aerei di alcuni Paesi europei definendole "assolutamente infondate" e accusa di "isteria". Lo riporta l'agenzia Interfax. "Sentiamo un'isteria esaltata sul fatto che i nostri piloti militari avrebbero violato alcune regole e invaso lo spazio aereo di qualcuno, ma tutte queste affermazioni sono assolutamente infondate e insussistenti", ha detto Peskov. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it