Mosca | isteria dire spazio aereo violato
21.50 Il Cremlino respinge le recenti accuse di violazione degli spazi aerei di alcuni Paesi europei definendole "assolutamente infondate" e accusa di "isteria". Lo riporta l'agenzia Interfax. "Sentiamo un'isteria esaltata sul fatto che i nostri piloti militari avrebbero violato alcune regole e invaso lo spazio aereo di qualcuno, ma tutte queste affermazioni sono assolutamente infondate e insussistenti", ha detto Peskov. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Droni ucraini su Mosca, chiuso lo spazio aereo: il volo (anomalo) a bassa quota di un cargo sulla capitale - Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto nove droni in avvicinamento a Mosca, senza che siano stati segnalati danni. Segnala msn.com