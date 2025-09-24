Mosca testa la debolezza europea | vi spiego la strategia leninista di Putin

Gli sconfinamenti russi lungo la frontiera Est della Nato sono in aumento, segno di una strategia delle forze russe. Mosca sta testando tempi e modi di reazione dei Paesi europei. Una strategia pericolosa soprattutto per la farraginosità con cui si muovono gli stati europei. Ne abbiamo parlato con Mauro Gilli professore di strategia e tecnologia militare all'Hertie School di Berlino. Negli nell’ultimo periodo abbiamo visto i droni in Polonia, gli sconfinamenti in Estonia e altri fenomeni simili: come possiamo leggere questo cambio di marcia della Russia? "Ci sono due interpretazioni possibili. La prima e più ottimista vede queste incursioni come delle semplici provocazioni da parte della Russia, cose che ha sempre fatto, pensiamo allo stesso jemming dei segnali satellitari che ormai dal 2022 crea problemi nel Mar Baltico e per i Paesi nord orientali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

