Mosca testa la debolezza europea | vi spiego la strategia leninista di Putin
Gli sconfinamenti russi lungo la frontiera Est della Nato sono in aumento, segno di una strategia delle forze russe. Mosca sta testando tempi e modi di reazione dei Paesi europei. Una strategia pericolosa soprattutto per la farraginosità con cui si muovono gli stati europei. Ne abbiamo parlato con Mauro Gilli professore di strategia e tecnologia militare all'Hertie School di Berlino. Negli nell’ultimo periodo abbiamo visto i droni in Polonia, gli sconfinamenti in Estonia e altri fenomeni simili: come possiamo leggere questo cambio di marcia della Russia? "Ci sono due interpretazioni possibili. La prima e più ottimista vede queste incursioni come delle semplici provocazioni da parte della Russia, cose che ha sempre fatto, pensiamo allo stesso jemming dei segnali satellitari che ormai dal 2022 crea problemi nel Mar Baltico e per i Paesi nord orientali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: mosca - testa
Zelensky: "Non cederemo il Donbass a Mosca, apriremmo una testa di ponte per l'offensiva russa"
Zelensky: "Non cederemo il Donbass a Mosca, apriremmo una testa di ponte per l'offensiva russa" | L'incontro Trump-Putin ad Anchorage
La NATO testa se stessa: droni russi abbattuti in Polonia e il segnale strategico a Mosca
Droni russi in Polonia, così Mosca testa le difese della Nato https://24plus.ilsole24ore.com/art/droni-russi-polonia-cosi-mosca-testa-difese-nato-AHIrWxYC?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1757579512… - X Vai su X
La rassegna stampa con Luigi Spinola su Rai Radio3: - L'uccisione di #charliekirk negli USA, figura di punta del movimento MAGA tra i giovani - Mosca testa la NATO con i droni in Polonia, scrive Liberation - Le reazioni all'attacco israeliano in Qatar - facebook.com Vai su Facebook
Scontro Trump-Zelensky: l’Europa si schiera con Kiev, Mosca esulta, l’Italia si divide; Guerra Ucraina - Russia, le news del 20 ottobre; Moldavia, vince il sì (per un soffio) al referendum per l'ingresso nell'Ue. Accuse di interferenze, Mosca: «Mostrate le prove.
"Mosca testa la debolezza europea”: vi spiego la strategia "leninista" di Putin - Per Mauro Gilli (Hertie School), le incursioni russe in Polonia ed Estonia sono un test della volontà europea. Lo riporta msn.com