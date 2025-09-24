Mosca risponde alle accuse sulla violazione dello spazio aereo Nato | Un' isteria
Gli sconfinamenti dei piloti russi nello spazio aereo Nato? "Un'isteria". Per Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, le accuse dei Paesi occidentali sono infondate. L'ultima condanna è arrivata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: mosca - risponde
Trump dà il via libera: gli Usa tornano a inviare armi a Kiev. E Mosca risponde con raid su Kiev
Attacchi russi a Kiev. L’Ucraina risponde con l’invio di droni su Mosca
Ucraina, Mosca risponde alle sanzioni Ue: “Vietato l’ingresso agli eurodeputati che hanno votato contro la Russia”
La precisa strategia dell'escalation di Putin contro l'Europa. I droni sugli aeroporti di Copenaghen e Oslo. Mosca nega la guerra ibrida. Rutte risponde con cautela, Trump no. Di @GiuliaPompili - X Vai su X
Il primo ministro polacco ha deciso di rispondere al crescente numero di incursioni di Mosca nei cieli della Nato - facebook.com Vai su Facebook
Mosca risponde alle accuse sulla violazione dello spazio aereo Nato: Un'isteria; Berlino: Jet russo ha sorvolato nave tedesca. Mosca: Accuse infondate; Prestito riparazione Ue a Kiev fino a 130 miliardi di euro. Berlino: jet russo ha sorvolato nave tedesca nel Baltico.
Mosca, 'infondate accuse violazioni spazio aereo, isteria' - Il Cremlino è tornato a respingere le recenti accuse di violazione degli spazi aerei di alcuni Paesi europei definendole "assolutamente infondate" e accusandole di "isteria". Riporta ansa.it
La precisa strategia dell'escalation di Putin contro l'Europa - I droni sugli aeroporti di Copenaghen e Oslo. Secondo ilfoglio.it