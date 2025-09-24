Mosca risponde alle accuse sulla violazione dello spazio aereo Nato | Un' isteria

Today.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli sconfinamenti dei piloti russi nello spazio aereo Nato? "Un'isteria". Per Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, le accuse dei Paesi occidentali sono infondate. L'ultima condanna è arrivata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mosca - risponde

Trump dà il via libera: gli Usa tornano a inviare armi a Kiev. E Mosca risponde con raid su Kiev

Attacchi russi a Kiev. L’Ucraina risponde con l’invio di droni su Mosca

Ucraina, Mosca risponde alle sanzioni Ue: “Vietato l’ingresso agli eurodeputati che hanno votato contro la Russia”

Mosca risponde alle accuse sulla violazione dello spazio aereo Nato: Un'isteria; Berlino: Jet russo ha sorvolato nave tedesca. Mosca: Accuse infondate; Prestito riparazione Ue a Kiev fino a 130 miliardi di euro. Berlino: jet russo ha sorvolato nave tedesca nel Baltico.

mosca risponde accuse violazioneMosca, 'infondate accuse violazioni spazio aereo, isteria' - Il Cremlino è tornato a respingere le recenti accuse di violazione degli spazi aerei di alcuni Paesi europei definendole "assolutamente infondate" e accusandole di "isteria". Riporta ansa.it

mosca risponde accuse violazioneLa precisa strategia dell'escalation di Putin contro l'Europa - I droni sugli aeroporti di Copenaghen e Oslo. Secondo ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Mosca Risponde Accuse Violazione