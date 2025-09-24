Mosca | Continuiamo la guerra per il nostro futuro

Droni ucraini hanno colpito una raffineria di Gazprom in Baschiria per la seconda volta in meno di una settimana, Il governatore della regione ha reso noto che è stata colpita la decima raffineria più grande della Russia con una capacità annuale di dieci milioni di tonnellate, che si trova a più di mille chilometri dal . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mosca: “Continuiamo la guerra per il nostro futuro”

In questa notizia si parla di: mosca - continuiamo

Ucraina, fumata nera Usa-Mosca. Trump: non sono contento, continuiamo a dare armi a Kiev

Ucraina, Zelensky all'Onu: "Sorvolo droni? Mosca sinonimo d'interferenza" | Cremlino: "Continuiamo la guerra per il futuro della Russia, non ci sono alternative"

La nostra mostra a Mosca è sulla contro copertina dell’Osservatore Romano di oggi, tradotto in sette lingue. Continuiamo a sperare contro ogni speranza! - facebook.com Vai su Facebook

Il Cremlino: 'Continuiamo la guerra per il nostro futuro, non abbiamo alternative'; Ucraina, Zelensky all'Onu: Sorvolo droni? Mosca sinonimo d'interferenza | Cremlino: Continuiamo la guerra per il futuro della Russia, non ci sono alternative; Guerra Ucraina, Cremlino: «Dobbiamo continuare il conflitto, falso che Kiev possa riconquistare qualcosa». E a Trump: Russia non è tigre....

Guerra Ucraina, Cremlino: «Non c'è alternativa, dobbiamo continuare il conflitto per il nostro futuro». E a Trump: Russia non è tigre di carta ma un orso - Per il Cremlino, il riavvicinamento tra Washington e Mosca avviato da Donald Trump ha dato «risultati vicini allo zero». Lo riporta ilmattino.it

Cremlino, continuiamo guerra per il futuro della Russia - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it scrive