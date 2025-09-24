Mosca | Continuiamo la guerra per il nostro futuro

Droni ucraini hanno colpito una raffineria di Gazprom in Baschiria per la seconda volta in meno di una settimana, Il governatore della regione ha reso noto che è stata colpita la decima raffineria più grande della Russia con una capacità annuale di dieci milioni di tonnellate, che si trova a più di mille chilometri dal . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

