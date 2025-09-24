Morto sul colpo Tragedia in Italia lo schianto devastante nella notte | bilancio drammatico
Un giovane di 20 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte in via Nomentana, nel comune di Fonte Nuova, alle porte di Roma. Il ragazzo viaggiava a bordo di un’auto insieme a una sedicenne, rimasta gravemente ferita ma sopravvissuta allo schianto. Secondo una prima ricostruzione, la vettura avrebbe sbandato in prossimità di una curva, finendo la sua corsa contro un albero sul ciglio della strada. L’impatto è stato particolarmente violento, al punto da causare il ribaltamento del veicolo. Il conducente è morto sul colpo, inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
