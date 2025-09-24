Morto Giovanni Pecci fu l' ideatore del pullman di Prodi e presidente di Nomisma

Bologna, 24 settembre 2025 - Il mondo dell' economia e della politica bolognese e nazionale piange la scomparsa di Giovanni Pecci, economista, docente universitario e figura di spicco nel panorama politico italiano. È morto all'età di 75 anni dopo una malattia. Pecci è noto soprattutto per la sua storica collaborazione con l'ex presidente del consiglio Romano Prodi, per il quale ideò una delle più riuscite e innovative strategie comunicative della storia politica italiana: il celebre "pullman di Prodi" per la campagna elettorale del 1996. Bologna Business School, la carica degli 800 diplomati, Prodi: “Non smettete di imparare” Era il 1995 quando, in vista delle elezioni politiche dell'anno successivo, Pecci ebbe l'intuizione che avrebbe contribuito in modo determinante alla vittoria dell'Ulivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

