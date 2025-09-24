Morte Margaret Spada Procura chiede i domiciliari per il chirurgo estetico

La notizia è stata anticipata da Giuseppe Scarpa su La Repubblica, secondo cui l'accusa formulata dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco è quella di omicidio colposo.

