Morte dell’attrice 29enne Francesca Carocci la decisione sui medici

C’è un nuovo sviluppo sul caso dell’attrice italiana morta a 29 anni dopo un malore. Il 28 febbraio 2024 la giovane si era presentata al pronto soccorso dell’Aurelia Hospital, a Roma, accusando dolori al petto. I medici che l’avevano visitata avevano escluso situazioni di emergenza e prescritto soltanto antidolorifici. Due giorni dopo, il 1° marzo, la giovane è morta per un infarto provocato da una miocardite. Si trattava di Francesca Carocci, attrice di teatro che aveva calcato i palcoscenici del Brancaccio e del Marconi. La notizia della sua morte prematura aveva sconvolto l’Italia. Sul suo profilo Instagram aveva scritto: «Dentro di me ho tutti i sogni del mondo». 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it