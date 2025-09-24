Morte Daniela Gaiani inizia il processo al marito | Non fu suicidio ma femminicidio
Daniela Gaiani non si sarebbe suicidata, ma sarebbe stata vittima di femminicidio. Davanti alla Corte d'Assise di Bologna si è presentato il marito, il 64enne Leonardo Magri, accusato di averla uccisa nella loro abitazione di Castello d'Argile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Morte di Daniela Gaiani: il video della rabbia dei fratelli
