Morte Claudia Cardinale il ricordo commosso della nipote Luce | Mi ha lasciato il dono dell'ironia

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luce Cardinale ha ricordato la zia Claudia, la nota attrice scomparsa lo scorso 23 settembre all'età di 87 anni. "Il dono più prezioso che mi ha lasciato è l'ironia", ha detto commuovendosi. Tra loro uno stretto rapporto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morte - claudia

Morte di Claudia Adamo, il dolore dell’amica Carlotta Mantovan: “Perdo anche te, sono annichilita dal dolore”

Addio a Claudia Adamo, spunta il triste messaggio prima della morte

Claudia Adamo, cosa si sa sulle cause della morte

Rai ricorda Claudia Cardinale; Claudia Cardinale, il ricordo del mondo del cinema; Morte di Claudia Cardinale, il ricordo della Cineteca di Rimini e dei momenti che l'attrice ha condiviso con la città.

Addio a Claudia Cardinale: i figli, il grande amore con Pasquale Squitieri e il dramma della violenza a inizio carriera - Claudia Cardinale, diva internazionale degli anni ’60 consacrata dai ruoli in Gattopardo di Visconti e in 8 e mezzo di Fellini, è stata “un’attrice bravissima” e “una donna straordinaria”, per usare ... Secondo deejay.it

Claudia Cardinale, le cause della morte - Claudia Cardinale è morta a 87 anni in Francia, nei pressi di Parigi, circondata dalla famiglia. Da dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Morte Claudia Cardinale Ricordo