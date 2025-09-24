Morta a 20 anni in casa va avanti l’inchiesta sulla tragica fine di Elisa Cerone
Lucca, 24 settembre 2025 – Va avanti l’inchiesta della Procura sulla tragica fine di Elisa Cerone, la ventenne di Santa Margherita trovata esanime sabato pomeriggio nel suo letto dalla madre che era andata a svegliarla. Erano stati purtroppo inutili i disperati tentativi di rianimarla: la giovane era deceduta all’ospedale San Luca alcune ore dopo, senza aver mai ripreso conoscenza. La Procura ha aperto un fascicolo e ha affidato le indagini ai carabinieri per chiarire i punti ancora oscuri della vicenda. La morte, secondo i primi accertamenti, potrebbe essere riconducibile a un’intossicazione da farmaci e altre sostanze, anche se è stato del tutto escluso un gesto volontario. 🔗 Leggi su Lanazione.it
