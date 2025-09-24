Morrone Lega | Da Gnassi un vero delirio il Pd sempre dalla parte sbagliata della storia

Riminitoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone, controbatte alla presa di posizione del parlamentare riminese Andrea Gnassi (Pd) che chiede a comuni e regioni “di riconoscere la Palestina”. “Non bastavano gli scivoloni politici del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morrone - lega

Sovraffollamento delle carceri, Morrone (Lega): "No a liberazioni anticipate. Rieducazione percorso serio"

Riforma della magistratura, Morrone (Lega): "“Non toglie ma aumenta le garanzie ai cittadini"

Il reato di femminicidio riceve l'approvazione del Senato, Morrone (Lega): "Importante passo in avanti"

Morrone (Lega): Da Gnassi un vero delirio, il Pd sempre dalla parte sbagliata della storia; Jacopo Morrone ( Lega) incredulo: «Un’impresa. Il mio avversario Gnassi? Un arrogante»; SPIAGGE. SICUREZZA BALNEARE, MORRONE (LEGA): GNASSI E GOBBI DISINFORMANO. CLASSE DIRIGENTE PD ALLO SBANDO.

Morrone (Lega):: "Basta allarmi,. Ecco i dati" - Anche l’onorevole Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, dà ragione a coloro che criticano l’allarmismo dei giorni scorsi dei presidenti delle Province romagnole sui "presunti tagli da parte ... Da ilrestodelcarlino.it

Jacopo Morrone (Lega): "Zero eletti? Sono due. Prima o poi vinceremo" - "Alvaro Ancisi, il nostro candidato sindaco, e Gianfranco Spadoni". Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Morrone Lega Gnassi Vero