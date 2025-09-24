Morire è spegnersi davvero | la prova in un ultimo incredibile bagliore
Secondo uno studio sorprendente, ogni organismo vivente — animali, piante e forse anche noi umani — potrebbe emettere una luce visibile molto debole mentre è in vita. Quando smettiamo di vivere, quella luce sparirebbe del tutto. I ricercatori dell’Università di Calgary e del Consiglio nazionale delle ricerche del Canada hanno condotto esperimenti su topi e foglie di piante. Usando delle telecamere molto sensibili in un ambiente completamente buio, hanno osservato che i topi viventi emettevano fotoni — minuscoli “pacchetti” di luce — mentre, dopo la morte (e mantenendo la temperatura corporea costante), l’emissione calava nettamente. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: morire - spegnersi
Accadde oggi il 15/9/2006: All'età di 67 anni si spegne la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci. Da anni affetta da carcinoma polmonare, di fronte all'aggravarsi delle sue condizioni aveva chiesto di morire nella sua Firenze dove era nata il 29/6/1929. Per il suo t - facebook.com Vai su Facebook