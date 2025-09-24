Secondo uno studio sorprendente, ogni organismo vivente — animali, piante e forse anche noi umani — potrebbe emettere una luce visibile molto debole mentre è in vita. Quando smettiamo di vivere, quella luce sparirebbe del tutto. I ricercatori dell’Università di Calgary e del Consiglio nazionale delle ricerche del Canada hanno condotto esperimenti su topi e foglie di piante. Usando delle telecamere molto sensibili in un ambiente completamente buio, hanno osservato che i topi viventi emettevano fotoni — minuscoli “pacchetti” di luce — mentre, dopo la morte (e mantenendo la temperatura corporea costante), l’emissione calava nettamente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Morire è spegnersi davvero: la prova in un ultimo, incredibile, bagliore