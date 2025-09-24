Morì nel 1944 nel naufragio della nave Oria | Medaglia d' Onore al soldato verucchiese Giuseppe Mondaini
Il 20 settembre scorso nella Prefettura di Rimini è stata celebrata la prima ricorrenza della “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”, istituita dalla legge n. 6 del 13 gennaio 2025 per conservare la memoria dei cittadini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
